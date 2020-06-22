Apple переводить Mac на власні чіпи

Apple прийняла рішення відмовитися від процесорів компанії Intel. Компанія оголосила про перехід на процесори власної розробки Mac.

Про це повідомили представники Apple під час конференції для розробників WWDC 2020.

Перші комп'ютери з процесором Apple вийдуть вже в цьому році. Сам перехід на власні процесори в компанії планують завершити протягом двох років.

Розробники більше ніж десять років працювали над Apple Silicon. Розробка дозволить компанії забезпечити більш високу продуктивність при меншій енергоефективності.

При цьому наголошується, що розробники зможуть створювати додатки, одночасно для процесорів Intel і Apple. Компанія також створила технологію Rosetta 2, для тих, хто не встигне перенести свої додатки під новий процесор. Програма дозволить автоматично адаптувати їх.

Крім того, компанія спеціально для розробників випустить версію Mac mini для створення додатків на Mac з власними чіпами.

Нагадаємо, сьогодні Apple представила чергову версію операційної системи для iPhone.