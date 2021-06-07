Apple може відкрити пряме представництво в Києві цього року

Голова Державної митної служби України Павло Рябікін зустрічався з представниками компанії Apple. Компанія планує відкрити пряме представництво в Києві цього року.

Про це Рябікін заявив в інтерв'ю виданню "Бабель" .

"Виявляється, є два типи телефонів: одні для продажу, інші для сервісних центрів - ці телефони дають замість зламаних. Але коли такий телефон перетинає кордон України, для нас він рівно такий же, як інші, хоча насправді - не такий", - пояснив він.

За його словами, у компанії багато митних питань.

Зазначимо, у березні американська компанія Apple запустила український розділ на своєму офіційному сайті. Основна частина розділу поки доступна лише англійською, проте інше - вже представлено українською мовою.

Нагадаємо, 20 квітня Apple представила кілька новинок. У компанії не анонсували, які саме гаджети покажуть на першій в цьому році презентації під назвою Spring Loaded.

Раніше повідомлялось, що Міжнародна організація авіаперевезень розробляє цифровий проїзний для перевірки результатів тестів на COVID-19 і сертифікатів на вакцини на платформі Apple.