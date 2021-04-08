Apple відкладає вихід нових iPad і MacBook через дефіцит компонентів

Американська компанія Apple відкладає вихід нових iPad і MacBook через брак компонентів. Дефіцит електронних комплектуючих вплинув на план випуску нових моделей планшетів і ноутбуків.

Про це пише Nikkei Asia з посиланням на аналітичний звіт.

Повідомляється, що при виробництві MacBook 2021 року зіткнулися з нестачею друкованих плат, а у випадку з планшетами iPad - з дефіцитом дисплеїв.

За даними Nikkei Asia, збій в поставках змусили Apple перенести замовлення на комплектуючі на другу половину року. Передбачається, що цей фактор вплине на дату презентації гаджетів.

При цьому поки від дефіциту компонентів не постраждало виробництво iPhone. Однак, як вважають інсайдери, це незабаром може статися і зі смартфонами.