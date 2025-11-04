Apple официально выпустила iOS 26.1 для iPhone: что нового и кому доступно обновление

Новые настройки Liquid Glass

Главное нововведение iOS 26.1 - возможность переключать оформление интерфейса Liquid Glass. В настройках теперь можно выбрать два варианта: прозрачный (как в iOS 26) и тонированный. Второй уменьшает прозрачность элементов интерфейса, таких как уведомления и панели вкладок.

Опция доступна по пути: Настройки, Экран и яркость, Liquid Glass.

Та же настройка появилась на iPad и Mac (в macOS - по пути Настройки, затем Оформление и Liquid Glass, однако визуальная разница там выражена слабее).

Новые настройки Liquid Glass (фото: 9to5Mac)

Отключение жеста вызова камеры с экрана блокировки

Впервые за несколько лет Apple позволила отключить жест "свайп для открытия камеры" на экране блокировки.

Переключатель расположен в меню: Настройки, Камера, Свайп с экрана блокировки.

После появления различных способов быстрого запуска камеры - кнопки Камера на экране блокировки, кнопки Фонарик, а также специализированных элементов управления на новых моделях iPhone - у пользователей нередко возникали случайные срабатывания. Новая опция позволяет этого избежать.

Другие изменения

Apple Intelligence расширяет языковую поддержку: добавлены китайский (традиционный), датский, нидерландский, норвежский, португальский, шведский, турецкий и вьетнамский.

Live Translation для AirPods теперь поддерживает китайский (упрощенная и традиционная письменность), итальянский, японский и корейский языки.

Стриминговый сервис Apple TV+ переименован в Apple TV, также обновлено визуальное оформление и иконка приложения.

В приложении Настройки появился раздел Local Capture, где можно выбрать, куда сохраняются локальные записи и включить режим "только аудио".

Будильник теперь отключается жестом "слайд для остановки" вместо кнопки - это снижает риск случайного выключения сигнала.

В приложении Музыка добавлены новые свайпы для переключения треков.

Доступность обновления

iOS 26.1 доступна для: