RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Apple официально выпустила iOS 26.1 для iPhone: что нового и кому доступно обновление

Владельцам iPhone добавили долгожданные настройки (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple официально выпустила обновление iOS 26.1 для всех совместимых моделей iPhone.

О ключевых изменениях, появившихся в этой версии, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Новые настройки Liquid Glass

Главное нововведение iOS 26.1 - возможность переключать оформление интерфейса Liquid Glass. В настройках теперь можно выбрать два варианта: прозрачный (как в iOS 26) и тонированный. Второй уменьшает прозрачность элементов интерфейса, таких как уведомления и панели вкладок.

Опция доступна по пути: Настройки, Экран и яркость, Liquid Glass.

Та же настройка появилась на iPad и Mac (в macOS - по пути Настройки, затем Оформление и Liquid Glass, однако визуальная разница там выражена слабее).

Новые настройки Liquid Glass (фото: 9to5Mac)

Отключение жеста вызова камеры с экрана блокировки

Впервые за несколько лет Apple позволила отключить жест "свайп для открытия камеры" на экране блокировки.

Переключатель расположен в меню: Настройки, Камера, Свайп с экрана блокировки.

После появления различных способов быстрого запуска камеры - кнопки Камера на экране блокировки, кнопки Фонарик, а также специализированных элементов управления на новых моделях iPhone - у пользователей нередко возникали случайные срабатывания. Новая опция позволяет этого избежать.

Другие изменения

Apple Intelligence расширяет языковую поддержку: добавлены китайский (традиционный), датский, нидерландский, норвежский, португальский, шведский, турецкий и вьетнамский.

Live Translation для AirPods теперь поддерживает китайский (упрощенная и традиционная письменность), итальянский, японский и корейский языки.

Стриминговый сервис Apple TV+ переименован в Apple TV, также обновлено визуальное оформление и иконка приложения.

В приложении Настройки появился раздел Local Capture, где можно выбрать, куда сохраняются локальные записи и включить режим "только аудио".

Будильник теперь отключается жестом "слайд для остановки" вместо кнопки - это снижает риск случайного выключения сигнала.

В приложении Музыка добавлены новые свайпы для переключения треков.

Доступность обновления

iOS 26.1 доступна для:

  • iPhone 11 и новее
  • iPhone SE (2-го поколения и новее)
  • iPhone Air

Напомним, что в iOS 26 добавлены десятки новых функций Apple Intelligence, которые упрощают работу с устройством и делают использование iPhone удобнее.

Кроме того, у нас есть материал о том, как включить фильтрацию сообщений в iOS 26 и избавиться от спама.

А еще мы рассказывали о том, действительно ли обновления iOS замедляют работу iPhone и что по этому поводу говорит Apple.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleiPhoneiOS