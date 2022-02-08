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Apple обладнає iMac функцією розпізнавання облич

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple може обладнати пристрій iMac функцією розпізнавання облич Face ID. Ще у 2020 році ентузіасти знайшли натяки на це в операційній системі macOS Big Sur.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 9to5Mac.

Як відзначив журналіст видання Bloomberg Марк Гурман, компанія й справді збиралася додати функцію до iMac з чіпом M1, втім чомусь не зробила цього.

Водночас Apple не планує відмовлятися від цієї ідеї й продовжує працювати над різними нововведеннями для комп'ютерів Mac. Однак, Гурман переконаний у тому, що першим пристроєм із функцією розпізнавання облич буде точно не MacBook.

"Наразі технології вбудовування Face ID у тонкі дисплеї MacBook не існує. Тому, якщо Face ID з'явиться на Mac, я думаю, що спочатку він буде на iMac або зовнішньому моніторі. Apple безперечно працює над цим, але час покаже, чи запустять вони його", - відзначив журналіст.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple готується до весняної презентації, яку проведе вже у самому початку весни. Також очікується й вихід оновлення iOS 15.4 з новими емодзі.

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