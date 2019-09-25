Apple виявила проблеми безпеки в новій версії iOS

Американська компанія Apple виявила критичну помилку безпеки в новій версії операційної системи iOS 13, яка дозволяє збирати дані користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на thenextweb.

Як повідомляється, виявлена помилка дозволяє стороннім клавіатурам вмикати повний доступ до смартфону. Помилка дозволяє розробникам клавіатур, таким як GBoard, SwiftKey і Grammarly, збирати дані про натискання клавіш та зберігати їх на власних серверах.

Зазначається, що додатки можуть отримати повний доступ до вашого смартфону навіть без вашого схвалення. Однак дана помилка не впливає на клавіатуру від Apple та інші клавіатури, які не використовують повний доступ.

В компанії Apple заявили, що дана помилка в безпеці буде усунута вже в наступному оновленні програмного забезпечення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська компанія Apple випустила нову версію мобільної операційної системи iOS 13. Нову операційну систему можна встановити на iPhone, починаючи з моделі 6S. Зокрема, в новій версії iOS з'явився новий темний режим, який змінює вигляд всіх додатків.

Крім того, Apple представила три нові моделі iPhone 11. Найбільш доступною стане вартість iPhone 11 на 64 Гб, більш дорогі моделі - iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Вартість смартфона стартує від 699 дол. Найдорожча модель iPhone 11 Pro Max повній комплектації коштує 1449 дол.