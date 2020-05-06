Apple назвала дату конференції WWDC 2020

Американська компанія Apple збирається провести конференцію для розробників WWDC 2020 в онлайн-форматі 22 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Verge.

Як повідомляється, приєднатися до конференції можна буде у додатку Apple Developer і на сайті Apple Developer. На конференції можуть показати оновлену iOS 14, tvOS 14, watchOS 7, macOS 10.16, а також iPadOS.

"Цьогоріч конференція WWDC не тільки пройде в унікальному форматі, але і стане найбільшою за всю свою історію: наше співтовариство розробників зі всього світу, понад 23 млн осіб, збереться разом на один тиждень в червні, щоб дізнатися про майбутнє платформ Apple" - сказав Філ Шиллер, старший віце-президент Apple з міжнародного маркетингу.

Відзначається, що участь для всіх розробників буде безкоштовною.

Нагадаємо, раніше Apple представила оновлений MacBook Pro 13. Ноутбук отримав Touch Bar, сканер відбитків Touch ID у кнопці включення й окрему клавішу Esc.

Також РБК-Україна писало, що Apple відкладе масове виробництво iPhone 2020 року. Це пов'язано з тим, що пандемія коронавірусу послаблює глобальний споживчий попит і порушує виробництво в Азії. Таким чином, дата випуску нових моделей iPhone швидше за все, буде перенесена.