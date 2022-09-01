Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT

Видання з посиланням на обізнані джерела пише, що невелика частина останніх iPhone від Apple буде вироблятися в Індії, а частина смартфонів Pixel від Google вироблятиметься у В'єтнамі.

Перенаправлення виробничих потужностей пов'язано з геополітичною напруженостю та збоєм в ланцюжку поставок, в тому числі через пандемію COVID-19.

Також повідомляється, що Apple вже перенесла виробництво iPad до північного В'єтнаму. За словами одного з джерел, там же переважно будуть робити і популярні навушники AirPods. Очікується, що в цьому році iPhone 14 почнуть збирати в Індії.

На даний момент компанії офіційно не коментують дану інформацію.