Apple CarPlay и Android Auto: как подключить и можно ли установить в старые авто

Современные авто-технологии эволюционировали от простых радиоприемников до мультимедийных систем, позволяющих слушать музыку, использовать навигацию, принимать звонки и синхронизироваться со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto.
РБК-Украина со ссылкой на сайт JCT600 рассказывает, как работают Apple CarPlay и Android Auto, а также можно ли их подключить к старым автомобилям.
Apple CarPlay - это система, представленная в 2014 году, которая позволяет синхронизировать iPhone с мультимедийным дисплеем автомобиля. Интерфейс смартфона отображается на экране автомобиля в упрощенном виде, адаптированном под вождение.
Доступны такие приложения, как Карты, Apple Music, Сообщения, а также сторонние сервисы вроде Spotify. Управление осуществляется через сенсорный экран или голосового помощника Siri.
Через USB
Подключите iPhone к USB-порту автомобиля - CarPlay активируется автоматически. При первом подключении следуйте инструкциям на экране.
Беспроводное подключение
Активируйте Wi-Fi и Bluetooth на iPhone и в системе автомобиля, затем следуйте подсказкам для сопряжения устройств.
CarPlay работает с картами (Apple Maps, Google Maps), музыкальными сервисами (Apple Music, Spotify), мессенджерами (iMessage, WhatsApp), подкастами и аудиокнигами (Audible). Большинство функций доступны через голосовое управление, что делает использование системы безопасным во время движения.
Да, установка возможна. Хотя на большинстве старых моделей CarPlay изначально не предусмотрен, его можно добавить, установив совместимую мультимедийную систему (CarPlay-магнитолу).
Перед покупкой важно убедиться в совместимости с маркой и моделью автомобиля, поскольку установка может потребовать дополнительных адаптеров.
Android Auto, разработанный Google и представленный в 2015 году, - это аналогичная система, предназначенная для смартфонов на Android. Она выводит на дисплей автомобиля ключевые приложения: навигацию, музыку, мессенджеры и многое другое. Управление осуществляется через сенсорный экран, голосовые команды или кнопки на руле.
USB-подключение
Используйте кабель USB, чтобы соединить смартфон с автомобилем. Система автоматически распознает устройство.
Беспроводное подключение
Включите Wi-Fi и Bluetooth на обоих устройствах, выполните сопряжение и следуйте инструкциям на экране.
Среди совместимых - Google Maps, Waze, музыкальные сервисы Spotify, YouTube Music, Amazon Music, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и другие. Также доступны функции для работы с календарем и погодой. После запуска Android Auto отображаются только совместимые приложения.
Да, производители предлагают мультимедийные устройства с поддержкой Android Auto, которые могут заменить штатную систему. Для установки, как правило, потребуется помощь специалиста.
В качестве альтернативы Android Auto можно использовать на экране смартфона с помощью специального приложения и держателя.
Нет, наличие этих систем зависит от производителя, модели и года выпуска автомобиля. Массовое распространение Apple CarPlay и Android Auto началось после 2016 года. На старых моделях они, как правило, отсутствуют.
Многие современные марки, такие как Kia, Volkswagen, включают поддержку этих систем в базовую комплектацию, а в премиальных комплектациях нередко доступна и беспроводная версия. Также Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche предлагают CarPlay и Android Auto в новых моделях - как опцию или как часть мультимедийного пакета.
Однако некоторые люксовые бренды, такие как Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce и Bentley, не спешат внедрять эти технологии повсеместно, предлагая их только в качестве опции.
Перед покупкой автомобиля или мультимедийной системы рекомендуется уточнить наличие и поддержку CarPlay или Android Auto, особенно если речь идет о подержанном авто.
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