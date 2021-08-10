Apple буде сканувати фото користувачів: стало відомо, як уникнути перевірки

Американська компанія Apple заявила про намір сканування зображень на пристроях користувачів. Однак під перевірку підпадатимуть лише ті фото, які знаходяться в iCloud.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Так, Apple пояснила деталі після звинувачень у порушенні приватності з боку фахівців з кібербезпеки, журналістів і користувачів.
Вказано, що перевірка на жорстоке поводження з дітьми працюватиме тільки для фотографій, які користувач вирішив вивантажити в хмару iCloud. Якщо користувач відключив вивантаження - система не буде працювати.
Зазначено, що система працюватиме тільки з базою даних зображень, які надали правозахисні організації. Тобто у базі знаходитимуться лише відомі владі знімки з дитячою порнографією.
Крім цього, система не передбачає автоматичної передачі даних владі. Тобто, спочатку Apple сама перевірить результат перевірки своєї технології.
У компанії додають, що відмовляться від будь-яких прохань урядів адаптувати систему для інших цілей.
Нагадаємо, компанія Apple офіційно підтвердила, що впровадить в пристрої на iOS і iPadOS перевірку вмісту фото і повідомлень.