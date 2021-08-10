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Apple буде сканувати фото користувачів: стало відомо, як уникнути перевірки

Автор: Марія Кучерявець

Американська компанія Apple заявила про намір сканування зображень на пристроях користувачів. Однак під перевірку підпадатимуть лише ті фото, які знаходяться в iCloud.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, Apple пояснила деталі після звинувачень у порушенні приватності з боку фахівців з кібербезпеки, журналістів і користувачів.

Вказано, що перевірка на жорстоке поводження з дітьми працюватиме тільки для фотографій, які користувач вирішив вивантажити в хмару iCloud. Якщо користувач відключив вивантаження - система не буде працювати.

Зазначено, що система працюватиме тільки з базою даних зображень, які надали правозахисні організації. Тобто у базі знаходитимуться лише відомі владі знімки з дитячою порнографією.

Крім цього, система не передбачає автоматичної передачі даних владі. Тобто, спочатку Apple сама перевірить результат перевірки своєї технології.

У компанії додають, що відмовляться від будь-яких прохань урядів адаптувати систему для інших цілей.

Нагадаємо, компанія Apple офіційно підтвердила, що впровадить в пристрої на iOS і iPadOS перевірку вмісту фото і повідомлень.

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