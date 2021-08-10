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Apple будет сканировать фото пользователей: стало известно, как избежать проверки

Автор: Мария Кучерявец

Американская компания Apple заявила о намерении сканирования изображений на устройствах пользователей. Однако под проверку будут подпадать лишь те фото, которые находятся в iCloud.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, Apple объяснила детали после обвинений в нарушении приватности со стороны специалистов по кибербезопасности, журналистов и пользователей.

Указано, что проверка на жестокое обращение с детьми будет работать только для фотографий, которые пользователь решил выгрузить в облако iCloud. Если пользователь отключил выгрузку - система не будет работать.

Указано, что система будет работать только с базой данных изображений, которые предоставили правозащитные организации. То есть в базе будут находиться только известные властям снимки с детской порнографией.

Кроме этого, система не предусматривает автоматической передачи данных властям. То есть, сначала Apple сама проверит результат проверки своей технологии.

В компании добавляют, что откажутся от любых просьб правительств адаптировать систему для других целей.

Напомним, компания Apple официально подтвердила, что внедрит в устройства на iOS и iPadOS проверку содержимого фото и сообщений.

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