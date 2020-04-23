Apple буде виробляти ноутбуки з власним процесором

Американська компанія Apple планує з наступного року почати випуск ноутбуків з процесором власного виробництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Повідомляється, що нові чіпи для комп'ютерів будуть створені на базі процесора A14, розробка якого ведеться фахівцями компанії для наступного покоління смартфонів iPhone. Виробництвом нового пятинанометрового процесора з 12 ядрами займеться тайваньська компанія TSMC, яка робить "начинку" для iPhone і планшетів iPad.

Таким чином, Apple почне поступово відмовлятися від процесорів Intel, які використовуються компанією з 2005 року, в тому числі в сучасних ноутбуках MacBook Pro, комп'ютери iMac і професійної комп'ютерної робочої станції Mac Pro. Перші ж моделі комп'ютерів Apple працювали на базі процесорів Motorola і IBM.

При цьому видання відзначає, що в умовах карантину та роботи співробітників компаній-постачальників на віддаленому режимі перехід Apple на власні чіпи може бути відкладений на невизначений термін.

Нагадаємо, 15 квітня Apple презентувала друге покоління смартфона iPhone SE з екраном діагоналлю 4,7 дюйма. Новий смартфон буде мати одну задню камеру на 12 мегапікселів, таку ж як і основна в iPhone 11.

Крім того, компанія Apple випустить чотири пристрої iPhone, дизайн яких буде орієнтований на останню модель iPad. У лінійці з'являться iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max, а також дві бюджетні моделі.