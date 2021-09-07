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В Апостоловому завершилась реконструкція школи із корпусом 30-х років

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Дніпро, Вівторок 07 вересня 2021 15:11
В Апостоловому завершилась реконструкція школи із корпусом 30-х років Фото: в Апостоловому завершилася реконструкція школи з корпусом 30-х років (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У місті Апостолове Дніпропетровської області завершилася реконструкція ліцею №3. Останнім кардинально відремонтували найстаріший корпус школи, який був збудований ще у 1930-х роках. Нині на фініші благоустрій подвір’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Для школярів регіону осучаснюємо освітню інфраструктуру. Капітально відремонтованою зустріла учнів гімназія №33 у Дніпрі. Після реконструкції відчинив двері Апостолівський ліцей №3. Стильний, затишний, світлий", - зазначив Резніченко.

Будівля Апостолівського ліцею №3 має три корпуси. Нині вже реконструйовані усі. Роботи були проведені за програмою Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

У найстарішому корпусі звели нові перекриття замість старих та ненадійних, замінили комунікації, покрівлю, вікна, двері.

"Реакція дітей, - "Вау!". Вийшли прямо навчальні офіси європейського стандарту", - розповів директор навчального закладу Юрій Кочережко.

В Апостоловому завершилась реконструкція школи із корпусом 30-х років

За рахунок місцевого бюджету та державної субвенції для школи придбали нові меблі. Класи оздоблені кольорами веселки. У коридорах ліцею встановили питні фонтанчики з фільтрацією води.

Підрядники вже завершують благоустрій заднього подвір’я та сіють газонну траву. На території вже облаштували зони відпочинку із дитячими будиночками і гойдалками.

В Апостолівському ліцеї №3 навчається більш ніж півтисячі учнів.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі після реконструкції відкрилась найстаріша гімназія міста.

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