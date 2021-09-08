RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Апостоловому будують новий стадіон на місці пустиря

Автор: Наталія Гурковська

У місті Апостолове Дніпропетровської області поряд з ліцеєм №1 збудують сучасний стадіон на місці колишнього пустиря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченка.

"Безпечні, багатофункціональні, професійні. Доповнюємо інфраструктуру шкіл області спортивними локаціями нового зразка", - зазначив Резніченко.

Усі роботи проводяться за програмою президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Будівельники вже підготували бетонну основу під волейбольно-баскетбольний та легкоатлетичний майданчики, а також під два футбольних поля. Нині наносять гумове покриття та монтують освітлення. Для легкоатлетів облаштовують гімнастичну зону з ямою для стрибків у довжину. Також проєктом передбачена стометрова бігова доріжка і ще одна - по периметру стадіону. Для учнів початкових класів готують окремий дитячий майданчик.

"Реконструкція нашого пришкільного стадіону - надзвичайно очікувана подія. В місті майданчик такого рівня буде перший», – розповіла директорка Апостолівського ліцею №1 Ольга Вовк.

В Апостолівському ліцеї №1 навчається майже 700 школярів.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі після реконструкції відкрилась найстаріша гімназія міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво