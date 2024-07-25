Апокалиптических картин не будет. Эксперт рассказал, какие отключения света ожидать зимой

Как рассказывал член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, вполне вероятно, что энергетикам не удастся восстановить в полном объеме то, что разрушили россияне до начала отопительного сезона.

В то же время исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил о планах восстановить до 70% генерации. Впрочем, если в прошлом году нужно было восстановить 10 блоков, то сегодня цифра выросла втрое.

"Если ДТЭК сможет восстановить 60%, это будет большим достижением. Но есть еще станции "Центрэнерго" и "Укргидроэнерго", а они не могут дать подобных гарантий. Поэтому в отопительный сезон Украина все равно войдет с существенным дефицитом", - пояснил Рябцев.

Рябцев отметил, что из 9 ГВт разрушенной генерации, на ДТЭК приходится от 5 до 6 ГВт. То есть восстановление 60% "вернет" около 3 ГВт. В связи с этим Украина выйдет примерно на недостаток 4-5 ГВт. В соответствии с этим вероятно графики будут вводить в три-четыре очереди.

"Реальные прогнозы показывают, что мы будем иногда по 8, иногда по 12 часов в сутки без света. Ни о каких апокалиптических картинах речь не идет. Даже с учетом проблем, которые могут добавить российские обстрелы. Все это реалистичный сценарий на отопительный сезон", - отмечает Рябцев.

Ситуация со светом в Украине

С начала текущего года российские террористы совершили 8 массированных атак против объектов энергетики Украины. В связи с этим украинцам снова ежедневно вводят графики отключений. В результате ударов страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций.

Между тем эксперты также объяснили, выключат ли свет в августе-октябре и когда вернутся жесткие графики.