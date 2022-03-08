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АПЛ призупинила контракт із транслятором в Росії

Автор: Антон Федорців

Клуби англійської Прем'єр-ліги домовилися про призупинення співпраці з транслятором матчів чемпіонату в Росії та пожертвували кошти для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Прем'єр-ліга та 20 клубів-учасників турніру одностайно підтримали рішення негайно призупинити співпрацю з російським телевізійним партнером "Рамблер" ("Окко Спорт"). Також АПЛ вирішила пожертвувати 1 млн фунтів на потреби українців.

"Ліга рішуче засуджує вторгнення Росії до України. Ми закликаємо до миру, і наші думки зі всіма тими, хто постраждав. Пожертва в розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів буде зроблена Комітету з надзвичайних ситуацій при стихійних лихах (DEC) для доставки гуманітарної допомоги тим, хто її потребує", – йдеться в заяві АПЛ.

На такий крок елітний англійський дивізіон пішов після тижня підтримки України. Усі матчі 28-го туру Прем'єр-ліги супроводжувалися гаслом Football Stands Together ("Футбол стоїть поруч") і синьо-жовтими прапорами. Також капітани команд вийшли на матчі з пов'язками в кольорах українського стяга.

Нагадаємо, що матч збірної України в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 перенесли на невизначений термін.

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