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АПЛ призупинила контракт на показ матчів у Росії на 50 млн євро

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Лондон, Четвер 09 червня 2022 16:25
АПЛ призупинила контракт на показ матчів у Росії на 50 млн євро Фото: матчі АПЛ не показуватимуть у Росії (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Англійська Прем'єр-ліга призупинила дію контракту на показ футбольних матчів у Росії. Угода більш ніж на 50 млн євро мала вступити в силу з сезону 2022/2023 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що на сьогоднішніх загальних зборах АПЛ призупинила шестирічний контракт на 43 млн фунтів стерлінгів (50,3 млн євро) з російською телекомпанією "Матч ТВ". Рішення прийнято через вторгнення РФ до України.

BBC зазначає, що поки невідомо, як довго буде діяти припинення контракту і чи буде він в підсумку розірваний.

Нагадавши, попередня угода з Rambler, термін дії якої закінчується в кінці сезону 2021/22, була припинена ще в березні.

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