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АПЛ окончательно пополнилась пятым украинцем

Фото: Егор Ярмолюк пошел на повышение в "Брентфорде" (brentfordfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Брентфорд", финишировавший девятым в сезоне 2022/23 Премьер-лиги, объявил о переводе в первую команду полузащитника Егора Ярмолюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Украинец будет готовиться к новому сезону с основой "пчел". На хавбека и его коллегу по амплуа Райана Тревитта рассчитывает главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.

Ярмолюк переехал на Туманный Альбион в прошлом году. Середняк АПЛ отдал за него ориентировочно 1,5 млн евро "Днепру-1" и отправил на адаптацию в резервную команду. Всего за "Брентфорд B" украинец сыграл 16 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи. Вместе со второй командой "пчел" Ярмолюк завоевал Кубок Премьер-лиги U-21.

Еще осенью украинский полузащитник дебютировал в первой команде Брентфорда. Он вышел на замену в поединке Кубка английской лиги против "Джиллингема". Еще трижды Ярмолюк попадал в заявку "пчел" на поединки АПЛ, но на поле так и не появился.

Теперь в элите английского футбола выступят пятеро украинцев. Цвета лондонского "Арсенала" в дальнейшем будет защищать универсал Александр Зинченко, а Михаил Мудрик будет пытаться оправдать трансфер в столичный "Челси". В свою очередь Виталий Миколенко и Илья Забарный помогли сохранить место в АПЛ "Эвертону" и "Борнмуту" соответственно.

К слову, ранее вспомнили опыт противостояния Гвардиолы с "Интером" в специальном материале.

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