АПЛ окончательно пополнилась пятым украинцем

Украинец будет готовиться к новому сезону с основой "пчел". На хавбека и его коллегу по амплуа Райана Тревитта рассчитывает главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.

Ярмолюк переехал на Туманный Альбион в прошлом году. Середняк АПЛ отдал за него ориентировочно 1,5 млн евро "Днепру-1" и отправил на адаптацию в резервную команду. Всего за "Брентфорд B" украинец сыграл 16 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи. Вместе со второй командой "пчел" Ярмолюк завоевал Кубок Премьер-лиги U-21.

Еще осенью украинский полузащитник дебютировал в первой команде Брентфорда. Он вышел на замену в поединке Кубка английской лиги против "Джиллингема". Еще трижды Ярмолюк попадал в заявку "пчел" на поединки АПЛ, но на поле так и не появился.

Теперь в элите английского футбола выступят пятеро украинцев. Цвета лондонского "Арсенала" в дальнейшем будет защищать универсал Александр Зинченко, а Михаил Мудрик будет пытаться оправдать трансфер в столичный "Челси". В свою очередь Виталий Миколенко и Илья Забарный помогли сохранить место в АПЛ "Эвертону" и "Борнмуту" соответственно.