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АПЛ объявила претендентов на введение в Зал славы чемпионата

Фото: Рио Фердинанд и Неманья Видич цементировали оборону МЮ (manutd.com)
Автор: Антон Федорцив

Полтора десятка бывших звезд элитного дивизиона номинированы на включение в Зал славы английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

В круг претендентов вошли живые легенды АПЛ. Все они уже завершили выступления на профессиональном уровне.

В список номинантов попали: экс-капитан лондонского "Арсенала" Адамс, центрбек ряда команд Кэмпбелл, известный прежде всего выступлениями за "Манчестер Юнайтед" хавбек Каррик, экс-вратарь столичных "Челси" и "Арсенала" Чех, известный бомбардир Эндрю Коул, защитник сборной Англии Эшли Коул, забивные нападающие Дефо и Лес Фердинанд, грозный защитник Рио Фердинанд, воспитанник "Ливерпуля" Фаулер, экс-капитан МЮ Гари Невилл, обладатель "Золотого мяча-2021" Оуэн, культовый центрбек "Челси" Терри, бывший лидер "Манчестер Сити" Яя Туре и сербский экс-защитник Видич. В Зал славы АПЛ попадут три победителя.

Голосование проводится на официальном сайте лиги. В прошлом году таким образом почтили Виейра, Руни, Райта, Шмейхеля, Скоулза, Дрогба, Компани и Агуэро. В 2021 году в Зал славы попали Ширер, Анри, Кантона, Кин, Бекхэм, Бергкамп, Лэмпард и Джеррард.

Накануне первыми тренерами, удостоившимися самой высокой индивидуальной награды от АПЛ, стали Алекс Фергюсон и Арсен Венгер. Во главе МЮ и "Арсенала" соответственно они завоевали 16 титулов Премьер-лиги на двоих. Шотландец ушел из "Олд Траффорд" в 2013 году, а французский специалист попрощался с "канонирами" в 2018-м.

К слову, ранее "Тоттенхэм" договорился с Конте о разрыве контракта по соглашению сторон.

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