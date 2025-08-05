Апгрейд "єОселі" и не только: как государство планирует обновлять механизмы доступного жилья

По словам Шуляк, по состоянию на 1 августа 2025 года, жилье с помощью программы "єОселя" приобрели 18712 семей, а общая сумма выданных кредитов составила более 31 млрд грн. По состоянию на 1 августа 2024 года было выдано 6824 льготных кредитов на сумму более 12 млрд грн.

"То есть, за год количество выданных по программе "єОселя" кредитов выросло почти втрое. Конечно, это не потому, что украинцы стали более платежеспособными, а потому, что возможности программы, запущенной почти три года назад, постоянно расширяют. Однако этих изменений недостаточно, чтобы она эффективно решала жилищный вопрос украинцев, которые имеют возможности покупать жилье", - пояснила Шуляк.

По ее словам, стандартный первый взнос для "єОселі" составляет не менее 20% от стоимости жилья. Однако осенью 2024 года Правительство снизило его до 10% для заемщиков в возрасте до 25 лет включительно. Кроме этого, в качестве первого взноса гражданам разрешили использовать жилищный сертификат "єВідновлення". Не менее важно и то, что осенью 2024 года ВПЛ разрешили покупать жилье, построенное до 10 лет вместо трех, как это было раньше.

"Это была одна из наших рекомендаций Правительству, которую мы сформировали по итогам масштабных публичных консультаций, посвященных усовершенствованию программы "єВідновлення". Впрочем, возможности для переселенцев покупать жилье по программе "єОселя" в домах, сданных в эксплуатацию до 10 лет, недостаточно. Для них следует уменьшить размер первого взноса - с 20% до минимум до 15%. А кредитную ставку с 7% до 3%", - отметила Шуляк.

Она также добавила: в текущем году компания "Укрфінжитло", которая реализует программу "єОселя", планирует выдать с привлечением банковского сектора 10 тысяч кредитов, а сейчас в госбюджете на 2025 год заложена возможность докапитализации компании на 30 млрд грн в форме ОВГЗ.

Однако, парламентарий указывает, что этих изменений недостаточно - программа все еще недоступна для большинства граждан, которые планируют покупать жилье. Так, по результатам опроса OLX Недвижимость, в котором принимали участие 5 тыс. респондентов, по состоянию на начало 2025 года только 12% из них планировали покупать жилье в текущем году, но только четверть из них - с помощью программы "єОселя".

По словам Шуляк, условия программы будут становиться более доступными, если государственных ипотечных программ станет больше, поскольку сейчас она одна. Парламентарий пояснила, что увеличение финансово-кредитных механизмов, с помощью которых украинцы смогут покупать жилье, предусмотрено в новом жилищном законодательстве.

"Первый шаг уже сделан - недавно парламент принял в первом чтении законопроект №12377, который дает старт жилищной реформе. Наша задача - эффективно доработать его ко второму чтению с учетом всех объективных замечаний. Более того, уже сформирована рабочая группа, которая будет над этим работать и этот процесс уже стартовал", - сообщила Шуляк.