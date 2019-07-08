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Апеляцію адвокатів у справі Єфремова розгляне суд у Києві

Новини » Політика    08.07.2019 - 15:56
Апеляцію адвокатів у справі Єфремова розгляне суд у Києві
Фото: Олександр Єфремов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Скаргу захисників Єфремова розгляне Київський апеляційний суд

Апеляційну скаргу захисників колишнього керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова щодо продовження строку арешту колишнього депутата Верховної ради розглядатиме Київський апеляційний суд. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду України.

Вказано, що захисники Єфремова подали до Луганського апеляційного суду апеляційну скаргу на ухвалу Старобільського районного суду Луганської області від 19 червня 2019 року щодо продовження строку тримання під вартою.

"З огляду на те, що в Луганському апеляційному суді неможливо визначити колегію суддів для розгляду зазначеної апеляційної скарги, цей суд у порядку ст. 34 Кримінального процесуального кодексу України звернувся з відповідним поданням до Верховного суду", - сказано у повідомленні.

Верховний суд задовольнив подання, направивши справу до Київського апеляційного суду для розгляду скарги щодо продовження строку тримання під вартою Єфремова.

Нагадаємо, наприкінці квітня Старобільський районний суд Луганської області продовжив утримання під вартою Єфремову ще на 2 місяці - до 22 червня 2019 року включно. Це був 16-тий раз, коли суд продовжив на два місяці перебування під вартою депутата кількох скликань Олександра Єфремова.

Так, Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації, в пособництві при захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області, а також сепаратизмі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прокуратура завершила розслідування у справі про державну зраду п'яти спільників колишнього керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

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Новини України Олександр Єфремов
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