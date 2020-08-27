Справа "Мотор Січі" має політичні мотиви, - адвокати компанії-акціонера

Київський апеляційний суд відмовився знімати арешт з акцій АТ "Мотор Січ". За словами адвокатів компанії-акціонера, держава тисне на власників акцій, а сам арешт суперечить діючому законодавству, матеріалам справи й здоровому глузду.

Про це заявили адвокати компанії-акціонера АТ "Мотор Січі", коментуючи результати засідання Київського апеляційного суду у четвер, 27 серпня.

"На жаль, наші доводи були проігноровані судом, і попри дуже слабку позицію прокурорів та слідства суд не задовільнив нашу апеляційну скаргу", - заявив адвокат Олександр Максименко.

Він також зазначив, що адвокати мають намір й надалі в юридичній площині наполягати на знятті арешту з акцій підприємства. Зокрема, наступне засідання в цій справі заплановано на 8 вересня у Шевченківському районному суді Києва.

"Своїми діями влада, фактично, здійснює рейдерство на державному рівні. Без будь-яких підстав держава захопила підприємство і тероризує законних власників", - додав інший адвокат компанії-акціонера Тарас Кислий.

Він також підкреслив, що серед акціонерів компанії вже є громадянин Китаю, тому рішення щодо арешту акцій задля ймовірного запобігання використанню Китаєм передових технологій українського авіапрому, в принципі не має сенсу.

Крім того, "Укроборонпром", який, за словам адвокатів, й спровокував подальший арешт акцій підприємства, сам давно співпрацює з Китаєм й постачає військову техніку, у тому числі в частині авіабудування, Китаю. Тому дії у справі "Мотор Січі" мають політичний та вибірковий характер.

"Немає сенсу в арешті акцій підприємства для того, щоб перешкодити подальшій передачі технологій. Це те саме, що при головній болі - відрубати голову, причому з профілактичною метою. Це абсурд. У держави є ряд інших, більш ефективних, інструментів, якщо для цього є законні підстави", - заявив адвокат Кислий.

Юристи наголошують, три роки, поки діє арешт, в кримінальному провадженні нічого не відбувається, підозри нікому вручені так і не були, що, знову ж таки, підтверджує політичний підтекст справи.

Крім того, під час судового засідання адвокати просили суд викликати в якості свідків представників ряду державних органів, які публічно заявляли про свій інтерес у справі, зокрема - уповноважених представників АМКУ, Офісу президента, Кабінету міністрів, РНБО, "Укроборонпрому".

За словами юристів, з моменту втручання СБУ в господарську діяльність АТ "Мотор Січ" у 2017 році і накладення першого арешту весь цей час спостерігається динаміка погіршення показників діяльності.

Зокрема, чистий фінансовий результат з близько 2,8 млрд грн у 2017 році зменшився до приблизно 0,6 млрд грн у 2020 році, також сьогодні показник реалізованої продукції знизився приблизно до 40% від значень 2017 року.

Адвокати компанії-акціонера наполягають, якщо арешт акцій на компанію не знімуть - це призведе до втрати українського промислового гіганта, замість заявленої державою спробі його зберегти.

Підприємство у 2019 році зафіксувало збиток в розмірі 525 млн грн, чого раніше не спостерігалося, а 7760 робочих АТ вже втратили робочі місця.

Суд відмовив адвокатам в клопотанні про виклик до суду представників ряду державних органів. На думку адвокатів, це теж підтверджує відсутність державної зацікавленості в цій справі.

Нагадаємо, раніше суддя Шевченківського райсуду Києва також визнала відсутність державних інтересів в справі "Мотор Січі".

25 серпня Шевченківський районний суд відмовив у відводі судді у справі арешту акцій АТ "Мотор Січ". Розгляд справи продовжить Лідія Шебуняєва.

Своєю чергою, власник і президент DCH Олександр Ярославський раніше закликав припинити перешкоджати законним акціонерам компанії "Мотор Січ" розпоряджатися своєю власністю.

В іншому випадку, за його словами, інвестори підуть в міжнародний арбітраж, що завадить українській інвестиційній привабливості і стане причиною охолодження відносин з найбільшим торговим партнером.