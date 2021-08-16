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Апеляційний суд прийняв рішення щодо арешта Чауса

Автор: Анастасія Рокитна

Апеляційний суд Києва прийняв рішення по справі екс-судді Дніпровського суду столиці Миколі Чаусу. Він залишив в силі рішення Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись Telegram-канал адвоката екс-судді Ростислава Кравця.

Апеляційний суд залишив Чауса під домашнім арештом.

"Апеляційні скарги щодо запобіжного заходу Миколі Чаусу прокурора і сторони захисту залишили без задоволення, а рішення без зміни", - повідомив адвокат.

Зазначимо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на запобіжний захід Чаусу.

Раніше Вищий антикорупційний суд відправив екс-суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт до 18 серпня 2021 року.

Що відомо по справі

НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя зник в Молдову.

На початку квітня Чауса нібито викрали в Кишиневі. З того часу ніхто не знав, де знаходиться суддя, поки його не виявили в селі на території Вінницької області. Після цього Чауса затримали співробітники СБУ.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про завершення розслідування по Чаусу.

Зазначимо, Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт.

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Микола Чаус