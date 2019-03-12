В Апеляційному суді Києва спростували втрату справ унаслідок вітру

З будівлі суду вилетіли архівні матеріали, відібрані для подальшого знищення

В результате сильного ветра в Киеве, который вынес документы из помещения Апелляционного суда, ни одно уголовное и гражданское дело не было потеряно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление суда в Facebook.

Сообщается, что из-за шквалистых порывов ветра в здании суда были существенно повреждены окна и часть фасада здания. Так, в частности, из помещения архивного хранилища порывом ураганного ветра было вынесено часть копий архивных материалов Апелляционного суда относительно определения подсудности гражданских дел, отобранных для дальнейшего уничтожения в связи с истечением сроков хранения.

"Ни одно уголовное и гражданское дело Киевского апелляционного суда утрачено не было", - подчеркнули в пресс-службе суда.

Отметим, вчера сообщалось, что из здания Апелляционного суда ветер вынес тысячи дел. Видео было опубликовано в соцсетях.

Напомним, в понедельник, 11 марта, из-за сильного ветра в Киеве сорвало крыши домов и попадали деревья.Так, на остановке Ивана Шевцова упало сухое дерево, в результате чего пострадала женщина. Кроме того, дерево упало на улице Дегтяревской на велосипедиста. Парень сильно пострадал.