В Апеляційному суді Києва спростували втрату справ унаслідок вітру

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З будівлі суду вилетіли архівні матеріали, відібрані для подальшого знищення

У результаті сильного вітру в Києві, який виніс документи із приміщення Апеляційного суду, жодна кримінальна та цивільна справа не була втрачена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву суду у Facebook.

Повідомляється, що через шквальні пориви вітру у будівлі суду були істотно пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі. Так, зокрема, з приміщення архівного сховища поривом ураганного вітру було винесено частину копій архівних матеріалів Апеляційного суду щодо визначення підсудності цивільних справ, відібраних для подальшого знищення у зв’язку з закінченням строків зберігання.

"Жодна кримінальна та цивільна справа Київського апеляційного суду втрачена не була", - наголосили в прес-службі суду.

Зазначимо, вчора повідомлялося, що із будівлі Апеляційного суду вітер виніс тисячі справ. Відео було опубліковане у соцмережах.

«ДЕЛО ЗАКРЫТО»! Сьогодні в Києві під час буревію з приміщення Київського апеляційного суду, у прямому сенсі слова, повилітали тисячі апеляційних справ! Уся Солом’янська площа, проїжджа частина та кладовище були всіяні надбанням апеляційного суду! Володимир Мухін (с) Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 11 березня 2019 р.

Нагадаємо, у понеділок, 11 березня, через сильний вітер у Києві зірвало дахи будинків і попадали дерева.Так, на зупинку Івана Шевцова впало сухе дерево, в результаті чого постраждала жінка. Крім того, дерево впало на вулиці Дегтярівській на велосипедиста. Хлопець сильно постраждав.