В Апеляційному суді Києва спростували втрату справ унаслідок вітру

З будівлі суду вилетіли архівні матеріали, відібрані для подальшого знищення
У результаті сильного вітру в Києві, який виніс документи із приміщення Апеляційного суду, жодна кримінальна та цивільна справа не була втрачена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву суду у Facebook.
Повідомляється, що через шквальні пориви вітру у будівлі суду були істотно пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі. Так, зокрема, з приміщення архівного сховища поривом ураганного вітру було винесено частину копій архівних матеріалів Апеляційного суду щодо визначення підсудності цивільних справ, відібраних для подальшого знищення у зв’язку з закінченням строків зберігання.
"Жодна кримінальна та цивільна справа Київського апеляційного суду втрачена не була", - наголосили в прес-службі суду.
Зазначимо, вчора повідомлялося, що із будівлі Апеляційного суду вітер виніс тисячі справ. Відео було опубліковане у соцмережах.
«ДЕЛО ЗАКРЫТО»! Сьогодні в Києві під час буревію з приміщення Київського апеляційного суду, у прямому сенсі слова, повилітали тисячі апеляційних справ! Уся Солом’янська площа, проїжджа частина та кладовище були всіяні надбанням апеляційного суду! Володимир Мухін (с)Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 11 березня 2019 р.
Нагадаємо, у понеділок, 11 березня, через сильний вітер у Києві зірвало дахи будинків і попадали дерева.Так, на зупинку Івана Шевцова впало сухе дерево, в результаті чого постраждала жінка. Крім того, дерево впало на вулиці Дегтярівській на велосипедиста. Хлопець сильно постраждав.