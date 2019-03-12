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В Апеляційному суді Києва спростували втрату справ унаслідок вітру

Новини » Суспільство    12.03.2019 - 16:55
В Апеляційному суді Києва спростували втрату справ унаслідок вітру
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З будівлі суду вилетіли архівні матеріали, відібрані для подальшого знищення

У результаті сильного вітру в Києві, який виніс документи із приміщення Апеляційного суду, жодна кримінальна та цивільна справа не була втрачена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву суду у Facebook

Повідомляється, що через шквальні пориви вітру у будівлі суду були істотно пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі. Так, зокрема, з приміщення архівного сховища поривом ураганного вітру було винесено частину копій архівних матеріалів Апеляційного суду щодо визначення підсудності цивільних справ, відібраних для подальшого знищення у зв’язку з закінченням строків зберігання.

"Жодна кримінальна та цивільна справа Київського апеляційного суду втрачена не була", - наголосили в прес-службі суду. 

Зазначимо, вчора повідомлялося, що із будівлі Апеляційного суду вітер виніс тисячі справ. Відео було опубліковане у соцмережах. 

 

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