У АПАУ розповіли про "підводні течії" аптечного законопроекту

Фото: Володимир Руденко (прес-служба АПАУ)

Бажання ініціаторів проекту №8591 суперечать законодавству, впевнений Руденко

Законопроект №8591 "Про внесення змін до закону України "Про лікарські засоби" щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами" містить алогічні норми. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив директор Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), професор, доктор фармацевтичних наук Володимир Руденко.

Зокрема, говорячи про вимоги до власників аптечних закладів, Руденко зазначив, що у доопрацьованому законопроекті йдеться про те, що учасниками юридичної особи можуть бути виключно фізичні особи (крім комунальних і державних аптек).

"Один із засновників обов'язково повинен мати фармацевтичну освіту та володіти не менш 50% статутного капіталу. Також засновник (учасник) не може бути працівником за трудовим договором, учасником об'єднань підприємств. Є в цьому хоч якась логіка?", - сказав він.

Руденко вважає, що законодавець таким чином встановлює прямі вимоги щодо заборони засновнику суб'єкта господарювання, який займається роздрібною торгівлею лікарськими засобами, або його працівнику застосовувати своє конституційне право на працю, а також додатково займатися підприємницькою діяльністю як фізичній особі-підприємцю.

Експерт також наголосив, що законопроектом обмежуються права власників – юридичних осіб щодо володіння і користування власним майном і корпоративними правами, шляхом заборони бути засновниками підприємств, які займаються роздрібною торгівлею лікарськими засобами. У свою чергу, законодавець не встановлює жодних компенсаційних механізмів за відібране майно, додав Руденко.

"Крім цього, законопроект обмежує права власників – фізичних осіб про отримання профільної освіти (термін навчання 6 років), оскільки такі вимоги повинні бути виконані протягом 1 (одного) року, що є фізично неможливим. Ця ж норма стосується і фізичних осіб-підприємців, права яких, нібито, намагаються захистити ініціатори законопроекту", - розповів він.

Руденко впевнений, що бажання ініціаторів законопроекту №8591 суперечать чинному законодавству.

"Так і не треба знати законів, достатньо просто подумати, чому, наприклад, підприємець без належної освіти може бути власником косметологічної або стоматологічної приватних клінік, компанії дистриб'ютора лікарських засобів, а виключно власнику аптеки необхідно мати фармацевтичну освіту. Хіба там менше ризиків для здоров'я пацієнтів? Тобто знову питань більше, ніж відповідей", - розповів експерт.