Під АП сталася сутичка з поліцією

Фото: акція під АП (РБК-Україна)

Активіст наклеїв на стіну АП наліпку "Адміністрація губернатора Малоросії"

10 червня біля Адміністрацією президента під час акції "Зупини капітуляцію" сталася сутичка з поліцією. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під час акції один із активістів наклеїв на стіну Адміністрації президента наліпку "Адміністрація губернатора Малоросії", через що сталася сутичка з поліцією. Після цього активісти почали скандувати "Аваков, до свіданія!".

Крім того, активісти спалили на порозі Адміністрації білий прапор.

"Росія недотримується обіцянок. Відвід важкого озброєння означає капітуляцію", - заявив одних організаторів акції.

Нагадаємо, на Банковій проходить акція "Зупини капітуляцію", на якій зібралися близько тисячі простестующих, які не згодні з заявами президента і його команди, зокрема Леоніда Кучми, який очолює українську сторону в Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Крім того, протестувальники вимагають відставки прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель та глави Адміністрації президента Андрія Богдана.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 червня ГПУ завела справи після резонансних заяв по Донбасу. Зокрема, Луценко зареєстрував в Єдиному реєстрі досудових розслідувань справи за фактом підготовки до фінансування тероризму, підготовки до перешкоджання діяльності Збройних сил України, державної зради.

Відзначимо, 5 червня представники ТКГ на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Крім того, як заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдик, представник України в ТКГ в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти блокаду з ОРДЛО.