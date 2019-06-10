ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під АП сталася сутичка з поліцією

Новини » Надзвичайні події    10.06.2019 - 20:43
Під АП сталася сутичка з поліцією
Фото: акція під АП (РБК-Україна)

Активіст наклеїв на стіну АП наліпку "Адміністрація губернатора Малоросії"

10 червня біля Адміністрацією президента під час акції "Зупини капітуляцію" сталася сутичка з поліцією. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. 

Під час акції один із активістів наклеїв на стіну Адміністрації президента наліпку "Адміністрація губернатора Малоросії", через що сталася сутичка з поліцією. Після цього активісти почали скандувати "Аваков, до свіданія!".

Крім того, активісти спалили на порозі Адміністрації білий прапор.

"Росія недотримується обіцянок. Відвід важкого озброєння означає капітуляцію", - заявив одних організаторів акції.

Нагадаємо, на Банковій проходить акція "Зупини капітуляцію", на якій зібралися близько тисячі простестующих, які не згодні з заявами президента і його команди, зокрема Леоніда Кучми, який очолює українську сторону в Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Крім того, протестувальники вимагають відставки прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель та глави Адміністрації президента Андрія Богдана.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 червня ГПУ завела справи після резонансних заяв по Донбасу. Зокрема, Луценко зареєстрував в Єдиному реєстрі досудових розслідувань справи за фактом підготовки до фінансування тероризму, підготовки до перешкоджання діяльності Збройних сил України, державної зради.

Відзначимо, 5 червня представники ТКГ на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Крім того, як заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдик, представник України в ТКГ в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти блокаду з ОРДЛО.

У Києві затримали міжрегіональну банду автовикрадачів Під АП проходить масштабна акція з-за заяв Зеленського по Донбасу
Новини України Адміністрація Президента Україниполицияакции
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся