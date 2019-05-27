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В АП підтвердили пошуки офісу для переїзду

Новини » Політика    27.05.2019 - 15:19
В АП підтвердили пошуки офісу для переїзду
Фото: Юрій Костюк (pershij.com.ua)

В АП зазначили, що новий офіс має бути бюджетним

В Адміністрації президента України Володимира Зеленського досі підшукують варіанти для переїзду з будівлі на вулиці Банковій у Києві. Про це в інтерв'ю НВ заявив заступник глави АП Юрій Костюк.

За його словами, співробітники Адміністрації президента хочуть переїхати, проте новий офіс має бути бюджетним і відповідати необхідним нормам безпеки.

"Тому що, чесно скажу, дуже важко працювати в цій будівлі, це правда. Ми виступали на iForum і відчули контраст...Я говорив..., що це зробити буде дуже важко. Нам тоді (після оголошення результатів виборів, - ред.) говорили, що це практично неможливо. Але коли ми тут провели чотири дні, ми зрозуміли, що будь-які труднощі, які є, ми повинні подолати - і переїхати звідси", - зазначив Костюк.

Він також порівняв будівлю на Банковій "з сумішшю університету з будинком Пшонки (колишнього генпрокурора - ред.) і зі спробою Версаля, але трошки недоробленого і бюджетного".

"Ще бентежить, що майже скрізь зашторені вікна. І проблеми з wi-fi. Це теж через безпеку, але завжди прикриватися словом безпеку не можна. У XXI-му столітті можна вже щось придумати, щоб був нормальний інтернет", - додав Костюк.

Нагадаємо, в квітні в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Володимир Зеленський заявляв, що має намір перенести АПУ з будівлі на Банковій.

Начальник державної охорони Валерій Гелетей зазначив, що ідея про перенесення Адміністрації президента - "не найкращий варіант".

 

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