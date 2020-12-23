АТ "Харківміськгаз" направить справи боржників за доставку газу до суду

АТ "Харківміськгаз" направив боржникам понад 75 тисяч досудових попереджень про необхідність оплатити послугу з доставки газу. Якщо споживач кілька місяців не платить і не звертається з заявою на реструктуризацію - ймовірно, оплачувати рахунки за отримані послуги буде в судовому порядку.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Своєчасна оплата за доставку газу є запорукою безаварійного та безперебійного газопостачання. Це життєво необхідні кошти для утримання газового обладнання та мереж, їх осучаснення, виконання капітальних реконструкцій та поточних ремонтів, підтримання належного тиску газу, щоб газ був доставлений до кожного споживача. Також істотна частина плати за розподіл газу направляється на роботу аварійно-диспетчерської служби 104, в режимі 24/7 захищає здоров'я, життя і безпеку всіх користувачів газу. Це праця майже 1,5 тисяч співробітників компанії", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що крім суми боргу споживачеві доведеться сплатити судовий збір, більше 2 тисяч гривень, а у разі примусового стягнення заборгованості, ще й виконавчі витрати. У багатьох випадках сума додаткових витрат перевищує суму, яку споживачу треба оплатити послугу з розподілу газу. Крім боргу, споживачеві доведеться сплатити судовий збір у розмірі понад 2 тисяч гривень, виконавчий збір - 10% від суми заборгованості.

За словами прес-служби, із-за заборгованості споживач може втратити субсидію, а в окремих випадках - заборону виїзду за межі України.

"АТ "Харківміськгаз" рекомендує не чекати судового рішення і платити за доставку газу вчасно. У випадку неможливості оплати - можна написати заяву на реструктуризацію боргу. Оплатити послугу з доставки газу можна онлайн, через особистий кабінет на сайті 104.ua, чат бот "7104ua" в Viber Telegram, мобільний додаток 104Mobile для Android, мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone", - йдеться в повідомленні.