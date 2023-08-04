Аннулировали визы и неоднократно допрашивали. Китай поскандалил с РФ из-за туристов

"Жестокие и чрезмерные действия российских правоохранительных органов в этом инциденте серьезно нарушили законные права и интересы китайских граждан", - говорится в сообщении посольства Китая в Москве.

В дипломатическом представительстве заявили, что 29 июля при попытке пересечь российско-казахстанскую границу пятеро его граждан были "неоднократно допрошены в течение четырех часов" на контрольно-пропускном пункте. Во въезде им было отказано, а туристические визы аннулированы.

Редкая критика резко контрастирует с дружбой "без границ", провозглашенной главой КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным в прошлом году.

Посольство заявило, что после изучения видеозаписи, предоставленной участниками инцидента, оно обратилось в МИД России, Федеральную службу безопасности и Федеральную пограничную службу.

Связи Китая и России

Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.

Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

Отметим, что Соединенные Штаты неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействии в уклонении от санкций.

К тому же, Китай имеет влияние на РФ. В частности, лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег российского диктатора Владимира Путина от ядерного удара по Украине.

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