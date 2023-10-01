"Антверпен" – "Шахтер". Экспресс-презентация второго соперника в Лиге чемпионов

Визитка

Год основания: 1880

Рейтинг УЕФА: 73-е место

Титулы: 5-кратный чемпион Бельгии, 4-кратный обладатель Кубка Бельгии, Суперкубок Бельгии-2023

Высокое достижение в еврокубках: финал Кубка кубков 1992/93

Прозвище: "Великий старик", "красные"

Домашний стадион: "Босэйлстадион" (вмещает 16 144 зрителей)

Главный тренер: Марк ван Боммель

Капитан: Тоби Алдервейрелд

Старейший футбольный клуб Бельгии наконец-то добрался до группового этапа Лиги чемпионов. Именно "Антверпену" принадлежит матрикул "1" Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Однако, на протяжении этих почти полутора веков "красные" находятся в тени других – "Андерлехта", "Брюгге", "Стандарда". Впрочем, "Антверпен" – пока последний представитель Бельгии в финале еврокубка.

Та вспышка "Великого старика" пришлась на начало 90-х. Вице-чемпион Европы-1980 Вальтер Меувс возглавил команду в 1991 году, а уже год спустя завоевал с ней Кубок Бельгии. В новом же розыгрыше Кубка кубков "Антверпен" сначала шел тяжело, едва одолев североирландский "Глеванон", австрийскую "Адмиру Ваккер" и румынский "Стяуа". Но в полуфинале удалось выбить московский "Спартак" (0:1, 3:1). Однако, в финале команда потерпела поражение от "Пармы" Невио Скалы (1:3).

Дальше последовали нестабильные годы. Но начиная с сезона 2018/19, "Великий старик" очаровал стабильностью. "Антверпен" трижды финишировал в Лиге Жупиле на 4-й строчке, еще раз взял "бронзу", а в сезоне 2022/23 завоевал первый за почти 70 лет чемпионский титул. Хотя регулярный сезон команда и завершила третьей, но в финальной четверке обошла всех.

Чемпионские медали антверпенцы положили в Кубок Бельгии. В решающем матче за трофей "Антверпен" одолел "Мехелен", забив по голу в каждом из таймов. А уже на старте нынешнего сезона "красные" во второй раз обыграли малинцев в битве за Суперкубок Бельгии. В этот раз дожать соперника удалось только в серии пенальти.

Команда

В летнее трансферное окно "Антверпен" неожиданно скромно вел себя на рынке. На новых исполнителей менеджмент "красных" потратил менее 10 млн в евровалюте. Самым дорогим подписанием стал теперь 17-летний нападающий из Франции Иленихена (6 млн).

Еще 3 "лимона" чемпион Бельгии отдал за аренду хавбека Кейта из "Левена". Молодой вингер Ондрейка из "Эльфсборга" стоил всего 1,5 млн евро. Еще четырех футболистов "Антверпен" арендовал. Из них основными можно назвать центрбека Кулибали ("Боруссия" Д) и левого защитника Вейндала ("Аякс"). В свою очередь голкипер Ламменс ("Брюгге") и нападающий Эджуке (ЦСКА Москва) получили роли резервистов.

Главными потерями "Антверпена" стали центрбек Пачо и левый защитник Авила. Первый за 9 миллионов перебрался в "Айнтрахт". Тем временем второй за 12,5 млн евро взял "Аякс". Хавбеки Геркенс, Мийоши и Верстрете ведущими на "Босэйлстадион" не были.

Главное достижение руководства в межсезонье – сохранение кузнецов чемпионства. Воскресший форвард Янссен (21 гол во всех турнирах), ветеран с капитанской повязкой Алдервейрелд, голкипер Бюте (19 клиншитов в Лиге Жупиле) начали в составе "красных" и новый сезон. Все они главные и на старте новой кампании.

Тренер

Марк ван Боммель из категории специалистов, которых представляешь тренерами еще во времена игровой карьеры. Лидерство, боевые качества, харизма – всеми этими качествами был наделен неуступчивый хавбек ПСВ, "Барселоны", "Баварии", "Милана", сборной Нидерландов. Он был чемпионом четырех стран, выиграл Лигу чемпионов, сыграл в финале ЧМ-2010.

Ван Боммель-тренер начинал под крылом экс-наставника национальной команды (и тестя) Берта ван Марвейка. Он был ассистентом в сборных Саудовской Аравии и Австралии, пока не взялся за первую самостоятельную работу в ПСВ. В дебютный сезон (2018/19) эйндховенцы отстали на 3 очка от "Аякса", провалили групповой этап ЛЧ и быстро вылетели из Кубка Нидерландов.

Во втором же он доработал только до декабря. ПСВ провалил старт в чемпионате и вылетел из квалификации Кубка чемпионов в Лигу Европы. Роковыми для ван Боммеля стал окончательный вылет из еврокубков и поражение от "Фейеноорда" в чемпионате. Эйндховенцы были на 4-й строчке в Эредивизи, на ней и финишировали.

Нидерландец взял паузу в карьере до лета 2021 года, когда возглавил "Вольфсбург". Но задержался на посту в Бундеслиге ван Боммель всего на 4 месяца. После отличного старта (13 очков в пяти турах) "волки" упали в яму и проиграл четыре поединка подряд. Перетерпеть менеджмент не захотел, поэтому специалист изрядно подпортил статистику.

Зато полностью исправил ее в более скромной Лиге Жупиле. Позвал ван Боммеля в Бельгию старый знакомый – экс-хавбек сборной Нидерландов и строитель "Аякса" образца финала ЛЧ Марк Овермарс. Он стал техническим директором "Антверпена" и пригласил соотечественника. Тот отблагодарил за доверие дублем в дебютном сезоне. Продолжение следует?

Любимой формацией ван Боммеля остаются типичные для современности 4-2-3-1. Впрочем, в нынешнем сезоне специалист продолжил поиски оптимальных схем. Несколько раз "Антверпен" выходил с 4-3-3, а в последнее время начал экспериментировать с 4-1-4-1. Но против "Шахтера", скорее всего, "красные" сыграют с двумя исполнителями в центре поля, тройкой немного выше и единственным нападающим.

Сезон 2023/24

Новый сезон "Великий старик" начал с тяжелой победы над "Мехеленом" в Суперкубке Бельгии (1:1, пенальти – 5:4). Полярные результаты в чемпионате. В первых шести турах "красные" победили в трех матчах. А последние три поединка завершили одинаково – 0:0.

На европейской арене "Антверпен" начал с плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Там чемпион Бельгии дважды одолел АЕК из Афин (1:0, 2:1). Сначала "красные" триумфовали дома в меньшинстве (гол Янссена, удаление Батая), а затем еще и победили греков на выезде (голы Керка и Баликвиши). Фиаско с "Барселоной" в группе (0:5) читалось.

Главный вызов для "Антверпена" – серьезная игра на нескольких фронтах. Двух равноценных составов в распоряжении ван Боммеля нет, так что придется идти на жертвы. По крайней мере, до середины декабря приоритетом для "красных" будет Лига чемпионов. Результаты там позволят подкорректировать планы на сезон в канун Рождества.