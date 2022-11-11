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Антоновский мост в Херсоне разрушили, - СМИ (фото)

Фото: СМИ сообщили о разрушении Антоновского моста (suspilne.media)
Автор: Мария Кучерявец

Антоновский мост в Херсоне не выдержал обстрелов. СМИ сообщают о его разрушении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Херсон".

Фото: СМИ сообщили о разрушении Антоновского моста (suspilne.media)

"Антоновский мост в Херсоне обрушился. Так он выглядит сейчас, сообщили Суспільному местные жители", - пишет издание.

Между тем, пропагандистские СМИ распространяют кадры разрушения моста, с которого заметно, что на нем разрушены несколько пролетов.

Отметим, что официальных комментариев по поводу разрушения моста пока нет.

Напомним, ночью российские СМИ сообщали о взрывах в районе Антоновского моста.

Добавим, советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ вчера удалось разгромить колонну и временный штаб россиян возле Антоновского моста в Херсоне.

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