Антициклон різко змінить погоду в Україні: синоптики дали прогноз на сьогодні

В Україні сьогодні очікується різкий перехід з грозових дощів до сухої та спекотної погоди. Подекуди вдень температура повітря сягне +35.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За інформацією синоптиків, завтра в Україні антициклон зміцнить свої позиції. Відповідно, стовпчики термометрів стрімко поповзуть догори. При цьому хмарність зменшиться, а опади припиняться в більшості областей. Лише вночі у південній частині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, слабкий. Температура повітря вночі становитиме +17 +19 градусів, а вдень прогріється до +28 +30.
Нагадаємо, що вчора Одесу сьогодні накрила негода. Через зливу низки вулиць міста затопило, а рух деяких тролейбусів та трамваїв зупинився.
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