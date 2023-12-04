Антициклон Dunja диктует погоду в Украине. Чего ждать завтра и в ближайшие дни

"Антициклон Dunja продолжает определять погоду в Украине. 5 декабря осадков не предполагается и немного "придавит" морозцем" - отмечает синоптик.

Как пишет Диденко, в ближайшую ночь столбики термометра будут колебаться в пределах -5 -10 градусов, а на западе температура будет ниже и составит -9-14 градусов.

Днем температура воздуха в стране составит около -1 -5 градусов.

Кроме того, на дорогах гололедица.

Погода в Киеве

В столице ожидается день без осадков.

Ночью температура упадет до -6 -8 градусов, днем столбики термометра поднимутся до -1 -3 градусов.

"В дальнейшем будет преобладать сдержанно холодная погода. Dunja уйдет с середины недели и появятся осадки", - информирует Диденко.