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Антитеррористический центр Чехии начал расследовать деятельность Raiffeisen Bank в России

Фото: Raiffeisen Bank (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Национальный антитеррористический центр Чехии проводит расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International. Причиной такой проверки стала ее деятельность в России.

Об этом заявил представитель президиума полиции Ондржей Моравчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČT24.

С чего все началось

Ассоциация по правам граждан и предпринимателей Чехии обратилась в правоохранительные органы из-за того, что Raiffeisen Bank продолжает вести свою деятельность в РФ.

Люди считают, что оставаясь на российском рынке, он поддерживает финансирование агрессии против Украины. 

"К сожалению, они (банк - ред.) пополняют бюджет российского государства в виде подоходного налога, который использует его для финансирования агрессии против Украины", - сказал инициатор обращения Ладислав Пельцль, который сам является клиентом банка.

Что говорят правоохранители Чехии

Из-за возможной поддержки терроризма Ассоциация по правам граждан и предпринимателей обратилась к правоохранителям с просьбой возбудить уголовное дело против Raiffeisen Bank International.

"Сейчас мы занимаемся этим, но о ходе этого расследования я никакой дополнительной информации предоставить не могу", - сказал Ондржей Моравчик.

Как на это отреагировали в самом банке

Пресс-служба Raiffeisen Bank ответила, что стремится к дальнейшему сокращению деловой активности в России. 

"Группа отвечает за поддержание целостности банка в России, в котором работают более девяти тысяч человек", - говорится в пресс-релизе.

Raiffeisen Bank International в России

Банк не продал свой бизнес после вторжения РФ в Украину и продолжил работу на российском рынке. В феврале Управление по контролю за иностранными активами США начало расследование операций RBI в России, частично оккупированных территориях Украины и Сирии.

Raiffeisen Bank International более половины своей прибыли в прошлом году получил на территории России, где он заработал 2 млрд евро.

Недавно генеральный директор банка Иоганн Штробль заявил, что рассматривает конец декабря как возможный крайний срок для продажи российских активов.

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