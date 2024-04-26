Антирекордсмен Формулы-1 стал первым гонщиком "Ауди"

36-летний гонщик вернется в "Кик Заубер" перед сезоном-2025. Он защищал цвета швейцарской команды в 2013 году.

Хюлькенберг заключил многолетний контракт с конюшней. Он будет работать над подготовкой "Ауди" к дебюту на уровне Формулы-1 в сезоне-2026. Немец стал первым подтвержденным пилотом "Кик Заубера" на следующий год. На другое место сватают гонщика "Феррари" Карлоса Сайнса.

Нынешний сезон Хюлькенберг проводит за "Хаас". Немецкий пилот завоевал 4 очка в пяти гран-при. В данный момент лучший финиш ветерана – 9-е место в Мельбурне.

Кто такой Нико Хюлькенберг

Уроженец Эммериха-ам-Райна, дебютировал в картинге в 10 лет. На молодежном уровне завоевал чемпионские титулы в Формуле-BMW, A1, Евросерии Формулы-3 и GP2.

В Формулу-1 попал в сезоне-2010, когда дебютировал за "Уильямс". Следующий год провел в роли резервного пилота "Форс-Индии". Позже провел 4 сезона за команду в роли основного гонщика. Также защищал цвета "Заубера", "Рено", "Рейсинг Пойнт"/"Астон Мартина" и "Хааса". В 2015 году вместе с Ником Тэнди и Эрлом Бамбером за рулем "Порше" выиграл 24 часа Ле-Мана в классе LMP1.

Обладатель антирекорда F1 по количеству финишей за пределами подиума – 211 гран-при. Вскоре станет рекордсменом по количеству проведенных этапов без побед (214). Прозвище – "Халк".