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Антирекордсмен Формулы-1 стал первым гонщиком "Ауди"

Фото: Нико Хюлькенберг остается популярен среди фанатов (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг сменит конюшню "Хаас" на команду "Кик Заубер" в следующем сезоне. В 2026 году последняя полностью трансформируется в "Ауди".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

36-летний гонщик вернется в "Кик Заубер" перед сезоном-2025. Он защищал цвета швейцарской команды в 2013 году.

Хюлькенберг заключил многолетний контракт с конюшней. Он будет работать над подготовкой "Ауди" к дебюту на уровне Формулы-1 в сезоне-2026. Немец стал первым подтвержденным пилотом "Кик Заубера" на следующий год. На другое место сватают гонщика "Феррари" Карлоса Сайнса.

Нынешний сезон Хюлькенберг проводит за "Хаас". Немецкий пилот завоевал 4 очка в пяти гран-при. В данный момент лучший финиш ветерана – 9-е место в Мельбурне.

 

 

 

Кто такой Нико Хюлькенберг

Уроженец Эммериха-ам-Райна, дебютировал в картинге в 10 лет. На молодежном уровне завоевал чемпионские титулы в Формуле-BMW, A1, Евросерии Формулы-3 и GP2.

В Формулу-1 попал в сезоне-2010, когда дебютировал за "Уильямс". Следующий год провел в роли резервного пилота "Форс-Индии". Позже провел 4 сезона за команду в роли основного гонщика. Также защищал цвета "Заубера", "Рено", "Рейсинг Пойнт"/"Астон Мартина" и "Хааса". В 2015 году вместе с Ником Тэнди и Эрлом Бамбером за рулем "Порше" выиграл 24 часа Ле-Мана в классе LMP1.

Обладатель антирекорда F1 по количеству финишей за пределами подиума – 211 гран-при. Вскоре станет рекордсменом по количеству проведенных этапов без побед (214). Прозвище – "Халк".

К слову, ранее Ферстаппен одержал уверенную победу в Шанхае.

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AudiФормула-1