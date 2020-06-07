Антирасистські мітинги: у Британії заявляють про зростання ризику поширення COVID-19

Фото: Метт Хенкок (matt-hancock.com)

МОЗ Британії підкреслив, що збір демонстрантів суперечить тимчасовими правилами

Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що участь у мітингах проти расизму сприяє поширенню коронавірусу. Разом з тим він підтримує аргументи протестуючих.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, за словами міністра, збір демонстрантів у великі групи суперечить тимчасовим правилам.

"Безумовно, це ризик... Я рішуче підтримую аргументи, з якими виступають учасники протестів, але вірус не є засобом дискримінації, і збір демонстрантів у великі групи суперечить тимчасовими правилами, оскільки це збільшує ризик поширення вірусу", - заявив глава британського МОЗ.

Варто відзначити, що зараз збір групами понад 6 осіб у Британії під забороною.

Однак тисячі людейу Лондоні та інших містах країни в суботу протестували на тлі вбивства поліцейським в американському Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда.

Як писало РБК-Україна, після мирної демонстрації у Лондоні проти расизму відбулися зіткнення, під час яких поранили 14 офіцерів поліції.

Нагадаємо, в Берліні під час акції проти расизму силовики затримали 93 осіб за порушення громадського порядку, опір співробітникам поліції і напад на них.

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Автор: Юлия Струк