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Антирасистские митинги: в Британии заявляют о росте риска распространения COVID-19

Новости » Коронавирус     07.06.2020 - 17:36
Антирасистские митинги: в Британии заявляют о росте риска распространения COVID-19
Фото: Мэтт Хэнкок (matt-hancock.com)

Минздрав Британии подчеркнул, что сбор демонстрантов противоречит временным правилам

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок заявил, что участие в митингах против расизма способствует распространению коронавируса. Вместе с тем он поддерживает аргументы протестующих.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, по словам министра, сбор демонстрантов в большие группы противоречит временным правилам.

"Безусловно, это риск... Я решительно поддерживаю аргументы, с которыми выступают участники протестов, но вирус не является средством дискриминации, и сбор демонстрантов в большие группы противоречит временным правилам, поскольку это увеличивает риск распространения вируса", - заявил глава британского Минздрава.

Стоит отметить, что сейчас сбор группами больше 6 человек в Британии под запретом.

Однако тысячи людей в Лондоне и других городах страны в субботу протестовали на фоне убийства полицейским в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Как писало РБК-Украина, после мирной демонстрации в Лондоне против расизма произошли столкновения, во время которых ранили 14 офицеров полиции.

Напомним, в Берлине во время акции против расизма силовики задержали 93 человек за нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам полиции и нападение на них.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины ВеликобританияКоронавирус
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