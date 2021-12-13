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У разі перевиборів Зеленський може отримати опозиційний парламент, - Антипович

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Україна, Понеділок 13 грудня 2021 09:32
У разі перевиборів Зеленський може отримати опозиційний парламент, - Антипович Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Іванна Шовкун

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович зазначив, що можливі дострокові вибори арифметично не вигідні владі. Однак у цьому можна знайти свої "плюси".

Про це Антипович розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Але чому б президенту Зеленському, наприклад, не взяти і не відрізати цей вантаж "Слуги народу", який багато в чому вже "зашкварний", і виборці про це говорять різницею рейтингів кандидата Зеленського та партії "Слуга народу"?", - розповів соціолог .

За його словами, перевибори вигідні опозиції, "бо це тримання в тонусі себе та виборця".

"Це залучення грошей спонсорів на кампанію. Це актуалізація себе. Але чи вигідна вона державі як такій, і з погляду управління державою? Коли у нас є монобільшість, є причина і слідство, винний і переможець. А коли є чотири партії плюс ще чотири політсили, які можуть пройти до Ради. Коли буде 6-8 фракцій із приблизно однаковими показниками, то як із цього калейдоскопа формувати коаліцію?", - наголосив Антипович.

Він уточнив, що є варіант, що парламент може бути без "Слуги народу".

"Ймовірність опозиційного парламенту до президента Зеленського, напевно, вища, ніж парламенту, який мирно співіснуватиме з президентом Зеленським. Тому, навіщо йому це, я не знаю. А для чого це опозиції - зрозуміло, ще можуть взяти і імпічмент організувати прямо перед президентськими виборами", - сказав соціолог.

Нагадаємо, Антипович оцінив рейтинг президента України Володимира Зеленського. Його рейтинг падає, але точка падіння все одно стоїть зараз вище, ніж його попередники.

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