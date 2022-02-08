RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Антимонопольний орган ЄС двічі уточнював у "Нафтогазу" його скаргу на "Газпром"

Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" в грудні 2021 року подала офіційну скаргу до антимонопольного органу Європейської комісії на дії "Газпрому". За цей час DG Competition вже двічі звертався до "Нафтогазу" з уточненнями щодо окремих аргументів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови НАК Юрія Вітренка у Facebook.

"Сподіваємося, це свідчить про те, що Європейська комісія має намір ретельно розслідувати причини та обставини газової кризи", - повідомив він.

За словами Вітренка, НАК також надав DG Competition конкретні пропозиції, "як можна нормалізувати ситуацію на ринку газу зараз і мінімізувати можливість "Газпрому" шантажувати Європу в майбутньому".

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" 21 грудня 2021 року звернулася до Європейської комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінуючим становищем на європейському ринку газу. Компанія подала клопотання до Генерального директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазпромНафтогаз України