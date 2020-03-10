Антимонопольний комітет очікує зниження цін на АЗС після обвалу цін на нафту

Антимонопольний комітет України очікує від роздрібних мереж зниження ціни бензину на АЗС після падіння світових цін на нафту на 30%, яке відбулося 9 березня. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Як зазначили в прес-службі, АМКУ буде прискіпливо вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами.

"Адже ціну не лише на сиру нафту, але й на крупний опт бензину та дизпалива очікує суттєве падіння. І рівень роздрібних цін має корелюватися зі змінами факторів, які впливають на їх формування", - йдеться в заяві.

Водночас в АМКУ зазначили, що очікувати на 30%-ве падіння цін на АЗС не доводиться - адже між сирою нафтою і автомобільним баком є сила-силенна ланок - транспортування-переробка-знову транспортування-АЗС тощо.

У комітеті нагадали, що в грудні 2019 року, після рекомендацій АМКУ, найбільші учасники ринку торгівлі нафтопродуктами оголосили про зниження цін на бензини та дизпаливо.

"Однак комітет змушений був розпочати поглиблене дослідження цього ринку, оскільки не побачив достатнього обґрунтування встановлених на АЗС цін. Дослідження наразі триває", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, у понеділок, 9 березня, після зриву угоди ОПЕК+, ціна нафти марки Brent впала майже на 30% на відкритті торгів до 33 доларів за барель.

Нагадаємо, на початку грудня 2019 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив рекомендації восьми роздрібним мережам про встановлення цін при торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом.