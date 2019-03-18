Антимонопольний комітет назвав суму штрафів за рік

Фото: Антимонопольний комітет (РБК-Україна)

У доларовому еквіваленті сума дорівнює 10 млн

Антимонопольний комітет України за 2018 рік наклав штрафів на суму 277 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на річний звіт АМКУ.

За даними звіту, з цієї суми безпосередньо до державного бюджету надійшло 182,8 млн грн.

У звіті зазначається, що АМКУ за рік припинив 168 порушень, пов’язаних із проявами недобросовісної конкуренції.

"Опрацьовано понад 500 заяв про надання дозволів на концентрацію; отримано 916 повідомлень щодо державної допомоги, затверджено 5 галузевих критеріїв, прийнято 264 рішення", - йдеться в документі.

За даними АМКУ, у сфері оскарження публічних закупівель продовжувала зростати кількість скарг: у 2018 році до АМКУ надійшло 7 786 скарг, що на 37% більше за попередній період; припинено 250 порушень у вигляді спотворення результатів торгів.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року, Антимонопольний комітет України вирішив провести дослідження ринку переказів із-за кордону іноземної валюти без відкриття банківського рахунку. Зокрема, АМКУ цікавить розмір комісійної винагороди за переказ коштів.