Антимонопольный комитет назвал условия покупки компанией CRH двух цементных заводов
Антимонопольный комитет Украины объявил предварительные условия, при которых международная компания CRH, ведущий производитель строительных материалов, сможет приобрести два цементных завода итальянской Buzzi.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
Речь идет о двух заводах "Волынь-цемент" и "Югцемент", которыми в Украине Buzzi владеет через дочернюю компанию "Дикергофф цемент Украина". Инвестор подал заявку на покупку этих двух предприятий еще в сентябре 2023 года.
Вчера, 25 июля, Антимонопольный комитет опубликовал предложенные инвестором условия по приобретению заводов, направленных на защиту интересов потребителей.
В частности, в течение 9 месяцев после приобретения предприятий, CRH должно передать 25-28% акций ЧАО "Дикергофф цемент Украина" третьей стороне.
Также компания обязуется информировать государственного регулятора о передаче доли активов, объемах производимого цемента, его поставках на рынок и т.д.
CRH сохраняет производственные мощности обоих предприятий, а также обеспечивает равные условия и рыночные цены для потребителей стройматериала. Кроме того, компания также обязуется инвестировать в заводы, модернизировать производство, а также сохранить рабочие места, регулярно улучшая условия труда для сотрудников.
Народная депутат и председатель Парламентской спецкомиссии по защите инвесторов Галина Янченко отметила, что многомиллионные инвестиции международных компаний, несмотря на войну, – это залог поддержки партнеров и победы Украины.
"Не так давно я посещала цементный терминал CEMARK на Киевщине. Компания входит в состав группы CRH с ирландскими корнями. Несмотря на войну, она не остановила строительство масштабного проекта в Киевской области, который стартовал еще в 2018 году. Уже в июне 2022-го года, фактически Через месяц после деоккупации Киевщины, работы были возобновлены, а недавно предприятие заработало, и уже отгружает продукцию, очень важную для восстановления. цемент к современным металлоконструкциям", - отмечает Янченко.
По словам замминистра экономики Украины Владимира Кузьо, именно от готовности иностранного и украинского бизнеса инвестировать в производственный сектор зависит качество жизни наших граждан.
"Иностранные инвестиции в строительную отрасль Украины сверхважны сегодня, ведь они вместе со стратегией финансирования строительства жилья и промышленных мощностей будут косвенно влиять на экономический рост. Следовательно, спрос на строительные материалы будет расти, украинские предприятия смогут модернизировать мощности, а украинцы будут иметь возможность получить доступное жилье и рабочие места", - подчеркивает Кузе.
Эксперты отмечают, что потенциальное соглашение важно для восстановления страны. Ведь цемент является ключевым строительным материалом и присутствие иностранного инвестора, готового вкладываться в развитие внутреннего производства уже сейчас, – залог избегания дефицита в пик восстановления.
"Как немецкая компания, мы на собственном опыте знаем, как сложно сейчас инвестировать, но это очень важно делать уже сегодня. Важно быть готовыми к тому моменту, когда начнется восстановление. Поэтому именно сейчас – идеальное время для модернизации и увеличения мощностей. Я очень поздравляю". международные инвестиции и я сторонник инвестиций именно в производство в Украине, в развитие так называемого экономического национализма, - добавил генеральный директор компании KREISEL Андрей Бойко.
По его словам, это означает, что приходящие в Украину компании, особенно если это международные компании, приносят новые технологии, новое качество, создают рабочие места.
По мнению Валерия Корбута, директора одного из крупнейших железобетонных заводов Украины "Хмельницкжелезобетон", инвестиции очень важны в любую отрасль, а в цементную - особенно.
"В Украине, к сожалению, есть заводы, которые не инвестируют в свои производственные мощности, работают по устаревшим технологиям и, соответственно, предлагают продукт более низкого качества, чем их более современные конкуренты. Мы сотрудничаем с компанией CRH, которая очень много инвестирует в свои заводы : Николаевцемент, Каменец-Подольский и Одесский цементные заводы.
Виктор Гушель, коммерческий директор компании-производителя бетона "Стройиндустрия-1", отметил, что сегодня, когда инфраструктура Украины продолжает разрушаться в результате военных действий РФ, потребность и в бетоне, и в цементе растет. А когда начнется послевоенное восстановление, необходимость в этих материалах станет еще больше.
"Увеличивать производство цемента в Украине важно уже сегодня. И инвестировать в это тоже нужно именно сейчас. Когда международная компания CRH вкладывает средства в развитие украинского производства, это работает не только на перспективу для восстановления. Это, в общем-то, позитивная тенденция для украинской экономики. Ведь весь цикл производства происходит внутри страны, мы не тратим валютные средства на импорт, генерируем налоги в государственный бюджет", - комментирует Гушель.
После сокращения из-за начала полномасштабного вторжения в 2023 году производство цемента в Украине увеличилось и составило 7.4 млн тонн. Однако, как отмечает Павел Качур, глава Ассоциации "Укрцемент", на пике восстановления Украине понадобится около 14 млн. тонн продукции в год.
"Для этого нужно уже сейчас привлекать инвестиции и модернизировать украинские предприятия. Украина как государство должно сделать это своим приоритетом, ведь от нашей политики в этой сфере зависит все послевоенное восстановление", - подчеркивает Качур.
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