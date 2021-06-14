Антикризовий план "Укрзалізниці" приносить прибуток другий місяць поспіль, - Юрик

"Впевнено тримаємо курс на стабільну прибутковість. Другий місяць поспіль компанія завершує роботу з прибутком - у травні отримали позитивний фінансовий результат майже 39 млн грн. Продовжуємо покращувати операційну роботу та розвивати вантажний бізнес, що є головним джерелом прибутковості нашої компанії", - заявив Юрик.

Як розповіли в компанії, у квітні УЗ отримала прибуток у розмірі 35 млн гривень, тоді як у січні 2021 року через фінансову кризу збитки компанії склали 693 млн грн, у лютому - 534 млн грн, а в березні - 448 млн грн.

Відзначається, що зростанню фінансових надходжень УЗ багато в чому сприяє поліпшення операційної роботи вантажного сегмента, який є ключовим для всієї компанії. На збільшення доходів впливають також зростання обсягів вантажних перевезень, ослаблення карантинних заходів і пожвавлення відпускного сезону.