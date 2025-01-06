Антикоррупционное агентство обратилось к полиции для ареста президента Южной Кореи, - AP

Агентство и полиция подтвердили факт данных обсуждений за несколько часов до того, как истекает срок действия недельного ордера на задержание Юна.

Также в полиции сообщили, что Управление по расследованию коррупции скорее всего, попросит новый судебный ордер на продление срока задержания отстраненного от обязанностей президента Южной Кореи. Однако пока неясно, предпримет ли антикоррупционное агентство еще одну попытку задержать Южна в понедельник, пока не истек крайний срок действия ордера.

Известно, что агентство столкнулось с вопросами относительно своей компетенции, когда следователям в пятницу не удалось задержать Юна в его резиденции после противостояния со службой безопасности президента.

AP напоминает, что в прошлый вторник суд Западного округа Сеула выдал ордер на арест Юна и отдельный ордер на обыск его дома. Это произошло после того, как глава государства отказался явится на допрос по поводу своего неудачного указа о введении военного положения в стране 3 декабря.

Президент описал свой захват власти, как необходимый акт управления против либеральной оппозиции, которая забивает его повестку дня своим законодательным большинством. Он в свою очередь поклялся "бороться до конца" против его смещения. И хоть военное положение длилось всего несколько часов, однако оно вызвало беспорядки.

В то же время реагируя на последние события, юридическая команда Юна заявила, что действия антикоррупционного агенства по делегированию полномочий полиции для того, чтобы задержать президента - являются незаконными. Она аргументировала свои слова сказав, что нет никаких законных оснований для делегирования определенных частей процесса расследования другому агентству. Адвокаты Юна после этого подали возвращение против ордеров, однако в воскресенье Сеульский западный окружной суд отклонил это возражение.