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Антиковидные протесты в Китае вызвали падение на мировых фондовых рынках

Фото: протесты в Китае обвалили мировые рынки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Акции и сырьевые товары подверглись широкой распродаже в понедельник, 28 ноября, поскольку акции протеста в крупных городах Китая против строгих ограничений страны для борьбы с COVID-19 нарушили ожидания роста второй по величине экономики мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Столкновения между полицией и протестующими в нескольких крупных городах в минувшие выходные прервали рост рынка, наметившийся на прошлой неделе. Европейский эталонный индекс STOXX упал на 0,9% в начале торгов после того, как широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал на 1,2% из-за продаж на китайских рынках.

Цены на нефть, чувствительные к строгости карантина в Китае как барометру спроса, также снизились. Нефть марки Brent упала более чем на 3% до 80,61 долларов, самого низкого уровня с 4 января. Американская нефть марки WTI подешевела более чем на 3% и достигла самого низкого уровня с 22 декабря прошлого года на уровне 73,60 доллара.

"Очевидно, что жесткие ограничения в Китае в течение некоторого времени влияли на их потребительские и деловые настроения, и постоянное понижение ВВП Китая продолжается уже более года, и ожидается дальнейшее понижение", - заявил Джордж Бубурас, исполнительный директор K2 Asset Management.

Опасения по поводу экономического роста Китая ударили по другим сырьевым рынкам, при этом медь и другие металлы также упали из-за протестов.

В Шанхае в воскресенье вечером произошли столкновения демонстрантов и полиции, а протесты против строгих ограничений, введенных в стране в связи с COVID, продолжаются третий день. Были также протесты в Ухане, Чэнду и некоторых частях столицы Пекина.

Роберт Суббараман, бывший главный экономист Nomura в Азии, сказал, что существует риск того, что план Китая в отношении COVID слишком медленный, рост числа случаев COVID вызывает новые протесты, а социальные волнения еще больше ослабляют экономику.

Напомним, мировые цены на нефть упали 28 ноября из-за антиковидных протестов в Китае.

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