"Антиколомойський" законопроект розглянуть на комітеті наступного вівторка, - Южаніна

Профільний комітет Верховної ради збереться для розгляду поправок до так званого "антиколомойського" законопроекту 21 квітня. Про це повідомила народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За її словами, збори комітету було заплановано на 16 квітня, проте у вівторок вона отримала повідомлення, що збори переноситься на наступний тиждень - 21 квітня.

"Роздуми щодо прийняття законопроекту №2571-д. Підтримати голосування цього законопроекту президент Зеленський приїхав особисто в Раду. "Європейська солідарність" віддала голоси заради фінансової стабільності України. А далі з документом 2571-д почалися справжні "дива" та фокуси. Від 16 тисяч поправок - до затягування процесу розгляду в профільному комітеті", - написала Южаніна.

Южаніна переконана, у президента Володимира Зеленського відсутня політична воля на ухвалення цього законопроекту, тому прийняття законопроекту затягується.

"Мої заяви про відсутність політичної волі для прийняття так званого "антиколомойського" закону отримують дедалі більше яскравих підтверджень. Сьогодні чергове. Строк подачі поправок для розгляду законопроекту в другому читанні закінчився 6 квітня 2020 року. Як член профільного комітету жодного повідомлення про те, як просувається робота з підготовки таблиці, я не мала", – додає Южаніна.

За її ловами, тепер ще "понад тиждень Україна житиме в умовах "туманного" фінансового майбутнього".

"Прийнятий напередодні секвестр бюджету стає заручником політичної гри Офісу президента, від якого так залежить голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики", - резюмувала Южаніна.

Як писало РБК-Україна, 31 березня депутати прийняли в першому читанні законопроект про банки, який повинен виключити повернення націоналізованого "ПриватБанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Станом на 7 квітня до законопроекту про банки 2571-д до другого читання подали понад 16 тисяч правок.

Глава Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для якнайшвидшого розгляду законопроектів з великою кількістю поправок ВР треба прийняти проект закону №1043 щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури.