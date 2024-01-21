Антхольц: Кристиансен выиграл масс-старт мужчин, Симон победила в персьюте женщин

Шестой этап Кубка мира по биатлону 2023/24 в Италии закончился победами норвежца Ветле Шостада Кристиансена и француженки Жюлии Симон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Мужчины соперничали на дистанции в 15 километров. Скандинав-победитель финишировал с итоговым временем 35:51,4 минуты.
Кристиансен на четырех огневых рубежах допустил лишь один промах. Он более чем на десяток секунд опередил двух соотечественников – Дале и Серума, которые произвели два и один выстрел в "молоко" соответственно. Украинец Артем Прима финишировал последним, промахнувшись аж 8 раз.
Женщины же преодолели на трассе 12,5 километров. Победу разыграли француженки Симон и Жанмонно. Они держались рядом на протяжении львиной части дистанции, но более титулованная представительница республики взяла "золото", хотя Симон и имела один промах против ни одного у Жанмонно.
Лучшей среди украинок стала Юлия Джима. Она пришла к финишу на 13-й строчке. Опытная биатлонистка отстала от тройки призеров на целую минуту. Джима ошиблась лишь однажды ошиблась – на третьем огневом рубеже.
Итоги биатлонного масс-старта 15 км, мужчины:
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30. Артем Прима (+5:33,4)
Итоги биатлонного масс-старта 12,5 км, женщины:
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13. Юлия Джима (+1:19,6)
15. Анастасия Меркушина (+1:33,4)
23. Ирина Петренко (+3:02,4)
К слову, накануне Германия триумфовала в миксте с десятым местом для Украины.
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