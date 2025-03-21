Анонс переговоров Украины и США и атака на аэродром "Энгельс": новости за 20 марта

Украинские и американские чиновники проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе. Тем временем украинские дроны атаковали российский аэродром "Энгельс".

Более детально о том, что произошло в четверг, 20 марта, - в материале РБК-Украина .

Зеленский анонсировал новую встречу команд Украины и США в Саудовской Аравии

Украина планирует новую встречу с американской командой. Она должна состояться в следующий понедельник в Саудовской Аравии, рассказал президент Владимир Зеленский.

"Будут присутствовать наши технические команды. Я так понимаю, структура такова, что сначала состоится встреча Украины с Америкой, а затем, как отмечали американские партнеры, в рамках действующей дипломатии - Америка с Россией", - пояснил Зеленский.

Удар по аэродрому "Энгельс" был спецоперацией СБУ и ССО, - источники

Дроны атаковали аэродром "Энгельс" в России в ночь на 20 марта. Этот удар стал спецоперацией украинских спецслужб, сообщили источники РБК-Украина.

По данным источников, российские системы ПВО действовали неэффективно и попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах Энгельс и Саратов.

Еврокомиссия выделила Украине еще 1 млрд евро в рамках кредита G7

Европейская комиссия выделила для Украины еще 1 млрд евро. Средства предоставляют в рамках кредита G7, который должен быть погашен из поступлений от замороженных российских активов.

В целом макрофинансовая помощь составляет 18,1 млрд евро, что представляет собой вклад ЕС в инициативу ERA под руководством "Большой семерки".

ЦРУ опровергло заявления Трампа и Путина об окружении ВСУ в Курской области, - Reuters

Украинские солдаты в последние дни отступил в Курской области, но не окружены российскими войсками. Данные ЦРУ опровергают синхронные заявления президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет Reuters.

Разведывательные агентства США, включая ЦРУ, поделились этой оценкой с Белым домом на прошлой неделе, сказали источники издания.

Могут ли Запорожскую АЭС отдать США: что об этом говорит Зеленский

Запорожская АЭС принадлежат государству, и передавать право собственности на нее Украина никому не собирается, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Однако США могут инвестировать средства в ее восстановление и модернизацию.