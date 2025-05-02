Аномальное явление: украинцы резко сократили покупку долларов

Население Украины в апреле 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,877 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,066 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 189,5 млн долларов.

Объем покупки упал на 73,7% по сравнению с мартом. Кроме того, украинцы купили минимальную сумму с августа 2023 года, кода объем составил 148,5 млн долларов.



Всего с начала года украинцы купили в банках 3,347 млрд долларов.



В середине месяца НБУ зафиксировал аномальное явление. Впервые с августа 2023 года украинцы больше продавали валюту, чем покупали.

Курс доллара в апреле

Курс доллара на наличном рынке в апреле колебался около уровня 41,5 гривен, а в конце месяца немного вырос. В итоге за месяц доллар вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс вырос на 10 копеек до 41,50 грн/доллар.

В течение апреля официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,08 до 41,75 гривен. В итоге за месяц курс доллара вырос на 9 копеек с 41,47 гривен до 41,56 гривен. Доллар подорожал впервые с начала года.